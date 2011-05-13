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Dünya

MÜBAREK İLE EŞİ SORGULANDI KAHİRE (A.A)

13 Mayıs 2011 00:21

-MÜBAREK İLE EŞİ SORGULANDI KAHİRE (A.A) - 12.05.2011 - Mısır hükümeti, devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile eşinin yasa dışı yollarla büyük servet edindikleri şüphesiyle sorgulandığını bildirdi. Adalet Bakanlığı açıklamasında, Mübarek ile eşinin yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla, Şarm El Şeyh'e giden görevliler tarafından sorgulandığı kaydedildi. Mübarek'in daha önce de birkaç kez daha sorgulandığı, ancak eşinin ilk kez sorgulamayla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Bir mali denetim kurumunun raporunda, Mübarek ve ailesinin yurt içi ve dışında çok sayıda banka hesabı bulunduğu, lüks daireleri, konakları ve değerli arsaları olduğu ileri sürülmüştü. Mübarek'in on milyarlarca dolarlık serveti olduğu iddiaları da gündeme getirilmişti. Bu iddiaları reddeden Mübarek, 11 Şubat'ta istifa etmek zorunda kalmasına yol açan halk ayaklanması sırasında protestocuların öldürülmesiyle ilgili olarak da suçlanıyor.

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