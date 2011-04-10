-MÜBAREK: İFTİRA KAMPANYASININ KURBANIYIM KAHİRE (A.A) - 10.04.2011 - Mısır eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, ''bir iftira kampanyasının'' kurbanı olduğunu belirtti. El Arabiye televizyonunda sesli mesajı yayınlanan Mübarek, yurt dışında hesapları veya mal varlığı olmadığını kaydetti. Hüsnü Mübarek, ''kendisinin ve ailesinin dürüstlüğünü ve itibarını zedeleyecek girişimler ve iftira kampanyalarına karşı sessizliğini koruyamadığını'' kaydetti. ''Çok acı çektiği haksız bir kampanya'' yapıldığını söyleyen Mübarek, kendisi ve eşi Suzanne'nin ''yurt dışında hesapları veya mal varlığı olmadığını'' söyledi.