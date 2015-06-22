Mübarek için İhvan'la 10 milyar dolarlık pazarlık

Yeni Bir Siyaset Suudi diplomasisine ait gizli belgeye göre Müslüman Kardeşler’in bir lideri, Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek’in hapse atılmaması karşılığında Riyad yönetiminden 10 milyar dolar talep etmiş.

WikiLeaks’in yayınladığı Suudi diplomasisine ait gizli yazışmalar Ortadoğu’nun en etkili devletlerinden birinin dış politikasına ışık tutmaya devam ediyor. Milliyet'te yer alan habere göre, New York Times (NYT) gazetesinin belgeler üzerinde yaptığı araştırmalara göre Suudi arabistan’ın uluslararası politikasındaki en önemli etmen para...

“Herkes Suudi Arabistan’dan bir şey istiyor gibi gözüküyor” ifadesinin kullanıldığı habere göre Batı Afrika ülkesi Gine’nin resmi haber ajansı bile ‘sorunları çözmek’ için Suudi makamlarından 2 bin dolar istemiş.

‘Fidye iyi fikir değil’

Riyad yönetiminin baş düşman olarak gördüğü İran’a karşı çıkma stratejisi belgelerin önemli bir kısmında yaygın bir konu. Cuma günü WikiLeaks’in yayınladığı 60 binden fazla gizli yazışma büyük ölçüde sarsıcı bilgiler içermese de Mısır’la ilgili resmi yazışmalar dikkat çekiyor.

Birkaç diplomatik belgeye göre Suudi makamlar, 2011’de Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in devrilmesinin ardından Müslüman Kardeşler’le (İhvan) dirsek teması gerçekleştirmiş. İhvan liderlerinden biri, Suudi Arabistan’ın sağlam müttefiği Mübarek’in hapse atılmaması karşılığında 10 milyar dolar talep etmiş. Fakat NYT’ye göre diplomatik yazışmanın üzerine el yazısıyla ‘fidyenin’ İhvan’ın Mübarek’in hapse atılmasını engelleyemeyecek olması nedeniyle ‘bunun iyi bir fikir olmadığı’ notu düşülmüş.

Suudi medyası yer vermedi

Dünyanın bir numaralı petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, belgeleri yalanlasa da vatandaşlarına aba altından sopa göstermekten geri kalmadı. Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Suudiler ‘sahte olabilecek belgeleri yaygınlaştırmamaya’ çağrıldı.

Bakanlık sözcüsü Usame Nakli de ‘çoğunluğu çok açık bir şekilde sahte olan belgeleri yayınlayarak devlet düşmanlarının niyetlerine hizmet edilmemesi’ konusunda uyardı. Suudi Arabistan’da resmi ve özel medya da bu ‘çağrıya’ cevap vererek yayınlanan belgelere yer vermedi.

Arap isyanları sırasında ve sonrasında mutlak monarşiyle yönetilen Suudi Arabistan, muhalif seslere karşı baskıyı artırmıştı. WikiLeaks elindeki yarım milyona yakın belgeyi zamanla açıklayacağını duyurmuştu. Reuters haber ajansı ise belgelerin tamamının doğruluğunu teyit edemediğini duyurdu.