-MÜBAREK, HÜKÜMETİN İSTİFASINI İSTEDİ ANKARA (A.A) - 29.01.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, hükümetin istifasını istedi. Protestoların sürdüğü Mısır'da 4 gündür ilk kez ortaya çıkan ve parlamentoda konuşan Mübarek, Cumhurbaşkanı olarak değil, bir Mısırlı olarak konuştuğunu belirtti ve ''Mısır'ı koruyacağım, ekonomik gelişmeye önem vereceğim'' dedi. Mübarek, her vatandaşın özgürlüğünden yana olduğunu belirtti ve demokrasi için yeni önlemler sözü verdi. REFORM SÖZÜ Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı tutumunu savundu ve Mısır'ın etrafındaki istikrarsızlık örneklerinin farkında olması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Mübarek, sosyal, ekonomik ve siyasi reform sözü verdi.