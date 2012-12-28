Mübarek hastaneye kaldırıldı

Mısırlı adli makamlar devrik lider Hüsnü Mübarek'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Cezaevinde ömür boyu hapis cezasını çekmeye başlayan Mübarek'in sağlık durumun kötüleştiği söyleniyor.

Mısır'da Arap Baharı gösterileri 18 gün sürmüş; sokak protestolarının ardından Mübarek'in 30 yıllık iktidarı 2011'de son bulmuştu.

Ömürboyu cezasına çarptırılan Mübarek, yargılama sırasında ve hüküm sonrasında da sık sık hastaneye kaldırıldı.

Son olarak geçen hafta eski liderin banyoda ayağı kaydıktan sonra başını vurduğu açıklanmış; Maadi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



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Başsavcılık 84 yaşındaki liderin hastaneye nakledilmesi için talimat verdiğini açıklarken sağlık sorunu hakkında bilgi verilmedi.

Mübarek yaz aylarında da ağır sağlık sorunları yaşamış ve komaya girdiği iddiaları arasında bir süre hastanede tutulmuştu.

Hakkında verilen cezaya itiraz etmek için başvuru yapan eski liderin başvurusu kabul edilirse yeniden yargılanabilecek.

Temyiz başvurusuyla ilgili kararın 13 ocakta açıklanması bekleniyor.



BBCTürkçe