-Mübarek hapishaneye gönderiliyor KAHİRE (A.A) - 05.02.2012 - Mısır'da halk ayaklanmasının ardından 11 Şubat 2011'de görevlerini orduya devrederek istifa eden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in kısa bir süre sonra hapishaneye nakledileceği bildirildi. Yetkililer, başkentteki Tora hapishanesinin hastane bölümünün 83 yaşındaki eski cumhurbaşkanı için yeniden düzenlendiğini, düzenleme biter bitmez Mübarek'in buraya nakledileceğini açıkladı. Nisan 2010'da tutuklanan Mübarek, önce Şarm El Şeyh kentindeki bir hastanede gözaltında tutulmuş, daha sonra başkent Kahire yakınlarındaki bir askeri hastaneye gönderilmişti. Mübarek'in iki oğlu dahil 50 tutuklunun da Kahire'deki 5 farklı hapishaneye nakledileceği belirtildi.