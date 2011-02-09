-MÜBAREK GİDERSE YETKİ MECLİSİN KAHİRE (A.A) - 09.02.2011 - Mısır'da muhalefetin 25 Ocak tarihinde başlayan gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in İstihbarat Örgütü Başkanı Ömer Süleyman'ı kendisine yardımcı ataması, ülkede olası Mübarek sonrası dönemde yetki devrine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Tartışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesinden anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şevki Seyid, cumhurbaşkanının yetki devrinin anayasanın 82. maddesinde düzenlendiğini belirterek, bu maddeye göre cumhurbaşkanının vefatı durumunda yetkinin meclis başkanına, eğer meclis başkanı da olmazsa anayasa mahkemesi başkanına geçeceğini savundu. Seyid, aslında yetki devri ve geçişini düzenleyen söz konusu maddede, cumhurbaşkanının ülkeden geri dönmeksizin ayrılması durumuna ilişkin bir belirginlik bulunmadığını, Mübarek'in Mısır'ı terk etmesi durumunda 82. maddeye göre vefat durumunda olduğu gibi yetkinin meclis başkanına geçeceğini anlattı. Mübarek'in ülkeden ayrılması söz konusu olduğunda cumhurbaşkanlığı yetkilerinin yardımcısı Ömer Süleyman'a geçmeyeceğini kaydeden Seyid, "Anayasaya göre Mübarek, geri dönme durumu belirgin olmak şartıyla yurt dışına çıkması halinde yetkilerini geçici olarak yardımcısı Ömer Süleyman, Meclis Başkanı Fethi Surur veya Başbakan Ahmed Şevki'ye devredebilir. Ama bu devir, sadece geçici yetki devridir. Yetkinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar tam olarak başka birine intikali sadece ölüm veya Mübarek'in bir daha ülkeye dönemeyecek durumda olması halinde gerçekleşir. Bu durumda da yetki meclis başkanına geçer" dedi. Mısır İnsan Hakları Derneği Başkanı Avukat Necip Cibril de Mısır Anayasası'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve yetkilerini düzenleyen 77, 79 ve 96. maddeleri ile 82. maddenin tamamı incelendiğinde, Mübarek'in ülkeden bir daha dönmemek üzere ayrılması durumunda yetkinin meclis başkanına geçeceği görüşünü dile getirdi. Cibril, Mübarek'in ülkeyi terk etmesi durumunda yardımcısı Ömer Süleyman'ın hiçbir şekilde yetkili olamayacağını, hatta Mübarek tarafından seçildiği için görevini sürdürmesinin meşru görülemeyeceğini savundu. -"DİYALOG GÖRÜŞMELERİ CİDDİYETTEN UZAK" Mısır'daki muhalefet partilerinden El Gad'ın lideri Eymen Nur, hükümet ile muhalefet arasında başlayan diyalog görüşmelerini "ciddiyetten uzak ve gerçekçilikten yoksun" olarak nitelendirdi. Ülkedeki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Eymen Nur, görüşmelere tüm parti ve grupların davet edilmediğini belirterek, "Sistem yıllardan beri muhalefetle kurmadığı diyaloğu şimdi kuruyor. Bu sistem hatalarla dolu bir sistemdir ve kalıcı, özgürlükçü ıslahat yapmaktan acizdir" dedi. El Gad (Yarın) Genel Başkanı Nur, hak ve özgürlükler istediklerini vurgulayarak, "Mübarek rejiminin ülkeyi fesatla 30 yıl boyunca yönettiğini" iddia etti. Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifa etmesi veya yetkilerini devretmesini istediklerini anlatan Eymen Nur, "Biz kriz isteyen taraf değiliz. Bu süreçte herkes ciddi olmalıdır. Haklarımızın bize verilmesi gerek. Tarihte olduğu gibi güçlü bir Mısır istiyoruz. Mısır'ın özgür ve demokratik olmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Nur, "özgürlüğün Mısır sokaklarında başladığını", bu sürecin sorunsuz bir şekilde bir sonuca ulaşması yönünde çaba sarf ettiklerini ifade etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkının Mısır'da yaşanan olaylarla ilgili olarak "onurlu bir tutum" takındığını belirten Nur, "Bizim ortak kültür ve tarih değerlerimiz var. Türkiye bunun bilincinde. Başta Türkiye Başbakanı olmak üzere Türk halkına gösterdikleri onurlu tepkiden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. -BİR PROTESTOCU ÖLDÜ Mısır'ın batısındaki bir vilayette, göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda bir protestocunun öldüğü, bazılarının yaralandığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre, ülkenin batı çöllerinde bir vahayı da içeren Yeni Vadi'deki çatışmalar dün başladı ve bugün de devam etti. Kahire'nin 500 kilometre güneyinde bulunan vilayette protestolara 3 bin kişinin katıldığı ve bunun güvenlik kaynaklarınca bu bölgede kaydedilen Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı ilk büyük gösteri olduğu belirtildi. -TÜRKİYE, KIRGIZİSTAN VATANDAŞLARINI MISIR'DAN TAHLİYE ETTİ Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile yapılan ortak çalışma sonucu, Mısır'da bulunan Kırgızistan vatandaşlarının başkent Bişkek'e getirildiği bildirildi. Açıklamada çoğu öğrenci 121 kişinin, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla, 03.30 (TSİ 23.30) civarında Uluslararası Manas Havaalanı'na geldiği belirtildi. Mısır'dan tahliye edilenlerin, sağlık ekiplerinin bekletildiği havaalanından alınarak, özel otobüslerle Bişkek kent merkezine götürüldüğü kaydedildi. -MÜBAREK RUSYA'NIN ORTADOĞU TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Rusya'nın Ortadoğu özel temsilcisi Aleksandır Saltanov ile görüştü. Mena ajansına göre, Kahire'de yapılan görüşmenin ardından basına açıklama yapılmadı. Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek, dün yine Kahire'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid El Nahyan'la biraraya gelmişti.