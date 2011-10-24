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Dünya

Mübarek davasında reddi hakim talebi 26 Aralık'ta    KAHİRE (A.A)

24 Ekim 2011 03:02

-Mübarek davasında reddi hakim talebi 26 Aralık'ta    KAHİRE (A.A) - 23.10.2011 - Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, oğulları Ala ve Cemal ile İçişleri eski Bakanı Habib El Adli'nin yargılandıkları davada, protestocuların avukatlarının 'reddi hakim' talebinin görüşüleceği duruşma, 26 Aralık'a ertelendi. Mübarek, oğulları Ala ve Cemal ile İçişleri eski Bakanı Habib El Adli, güvenlik güçlerine, gösteriler sırasında protestoculara ateş açılması yönünde talimat verdikleri iddiası ile Ağustos ayının ilk haftasından itibaren yargılanmaya başlamışlardı.  Mahkemede ifade veren Mısır Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi, halk ayaklanması esnasında Mübarek'in kendilerine göstericilere ateş açılması yönünde bir talimat vermediğini söyledi.  Tantavi'nin mahkeme tarafından ifadesinin usulsüz alındığını ve tanığa çapraz soru yöneltme fırsatının kendilerine verilmediğini savunan göstericilerin avukatları, 25 Eylül'de mahkemeye "reddi hakim" başvurusunda bulunmuşlardı.  Avukatların taleplerini görüşmek üzere toplanan mahkeme, yine avukatların başvurusu üzerine bu talebin görüşülmesini 26 Aralık'a erteledi.

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