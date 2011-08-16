Mübarek canlı yayında yargılanmayacak

T24 - İsyanla devrilen Hüsnü Mübarek, Kahire’de ikinci kez oğullarıyla birlikte kafesin içine konuldu, yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, bir sonraki celseden başlayarak canlı yayınlara yasak getirdi. Savunma avukatı, 1600 tanığın dinlenmesini talep etti.



Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek’in başkent Kahire’deki Polis Akademisi’nde yargılanması dün devam etti. İkinci celseye de sedyede gelen ve kafes içinde davayı izleyen Mübarek, yoklama sırasında bu kez öncekine göre daha kısık bir sesle “Buradayım” dedi. Bu sırada salonda, isyan sırasında ölenlerin yakınlarını savunan bazı avukatlardan sesler yükseldiyse de, hakim Ahmet Rıfat bu kişileri susturdu.



Mübarek, kafes içinde biraraya geldiği oğulları Cemal ve Alaa ile de ara ara kısa süreli konuşmalar yaptı.



Yaklaşık bir saat süren duruşmada hakim, iki celsedir yapılan canlı yayının, 5 Eylül olarak belirlenen üçüncü celsesinden başlayarak yasaklandığını duyurdu. Mübarek’in avukatı Ferid el Diip dosyaları incelemek için zaman isteyince duruşma ertelendi.

Hastaneye geri döndü



Kimilerince “şov” olarak değerlendirilen, “devrik liderin kafeste yargılamasından canlı yayın” böylece sona ermiş oldu. Duruşma oğul Mübarekler Alaa ve Cemal ‘Tora Hapishanesi’ne, devrik lider ise getirildiği ‘özel güvenlikli ambulans’la yeniden Kahire’den 60 kilometre kadar uzaklıktaki ‘Uluslararası Tıp Merkezi’ne götürüldü.Davanın bundan sonraki celselerinde, tarafların karşılıklı olarak çağıracağı tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Yıllarca sürebilir



Savunma avukatı Diip, mahkemeden, tam 1600 tanık çağırma talebinde bulundu. Bu isimler arasında, bugün ülkeyi yöneten silahlı kuvvetlerin en üst düzey yetkilileri de bulunuyor. Mahkemenin, 1600 tanık talebine nasıl bir yanıt vereceği şimdiden merak konusu. Zira eğer ret yanıtı verirse, Mübarek’in avukatlarının temyiz yoluna gidip, adil yargılanma ilkesinin zedelendiği yönünde bir karar çıkarttırmayı düşündüğü belirtiliyor. Tanıkların hepsinin dinlenmesi durumunda ise dava yıllarca sürebilir.



Mısır’ı yaklaşık 30 yıl boyunca yöneten Hüsnü Mübarek, sivil halka ateş açma emri vermek, yolsuzluk, kamu hazinesini bilerek zarara sokmak gibi suçlamalardan yargılanıyor.

Tavuk şikayeti



Eskiden Hüsnü Mübarek’in ismini taşıyan Polis Akademisi ikinci duruşmaya da evsahipliği yaptı. Mübarek karşıtı eski bir deniz subayı, elindeki çiğ tavuğu sallayarak, “Bizi yıllarca bunu yemeğe mahkum etti” diye eski lideri Hürriyet muhabirine şikayet etti.

Netanyahu tanık olsun



Mübarek, hem devrim sırasında öldürülenler nedeniyle, hem de İsrail ile yaptığı doğalgaz ihracatıyla devleti zarara sokmaktan suçlanıyor. Avukatları dünkü duruşmada bu iki iddianın ayrı davalarda görülmesi gerektiğini vurguladılar. Doğalgaz satışı konusunda verilecek kararın tek taraflı olmaması, Mısır’ın İsrail’e doğalgaz satışını kesmesi durumunda İsrail’in tazminat istememesi, istenmesi halinde ise İsrail Başbakanı’nın da davaya katılması talep edildi.

32 yıl sonra ordu Sina’da



Mısır ordusu dün, 1979 Camp David Antlaşması’ndan bu yana ilk kez Kuzey Sina’ya girdi. Bölgedeki El Kaide bağlantılı militanlara karşı operasyon düzenlendi. En az bir kişi hayatını kaybetti. Operasyon öncesi Mısırlı yetkililerin İsrail’e haber verdiği bildirildi. Mübarek’in devrilmesinden bu yana anarşi yaşanan bölgeden İsrail’e giden boruhatları son günlerde sık sık saldırıya uğruyordu.

‘İdam’ diyenler özgürlük isteyenlerle çatıştı



Geniş güvenlik önlemleri alınan Polis Akademisi’nin dışında, duruşmanın canlı yayınlandığı dev ekran önünde dün erken saatlerden itibaren Tahrir devriminde öldürülenlerin yakınları, Mübarek yandaşları ve medya mensupları toplandı. Polis, sadece Mısır televizyonunun yaptığı yayın sırasında bir güvenlik koridoru oluşturdu. Çok sayıda Mübarek yanlısı ve karşıtının karşı karşıya geleceğini bilen polis, dev ekranın sağına Mübarek yandaşlarını, diğer tarafınaysa karşıtlarını yerleştirdi. Ancak buna rağmen çatışmaların önüne geçilemedi. Mübarek’in idamını isteyenlerle, serbest kalması gerektiğini savunanlar birbirine girdi. Onlarca kişi yaralanırken, bu kişilerin tedavilerinin ücret karşılığında yapılması da tepki çekti.

