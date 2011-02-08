-MÜBAREK ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN KOMİSYON KURDU KAHİRE (A.A) - 08.02.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in anayasada değişiklik yapmak üzere bir komisyon kurduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman, Mübarek'le görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, anayasada değişiklik yapmakla görevli bir komisyon kurulduğuna dair kararnamenin Cumhurbaşkanı tarafından imzalandığını belirtti. Anayasal değişikliklerin, cumhurbaşkanlığına aday olacakların sayısı ve cumhurbaşkanlığı süresiyle ilgili olduğu kaydedildi. Süleyman ayrıca, muhalefetle iktidar arasındaki diyalogla ilgili bir "izleme komitesinin" de oluşturulduğunu, komisyon ve komitenin bugünden itibaren toplantılarına başlayacaklarını söyledi. Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid El Nahyan'la bugün Kahire'de görüştü. Mena ajansının haberine göre, Zayid El Nahyan, BAE Devlet Başkanının mektubunu Mübarek'e iletti. Bu arada, binlerce Mısırlının bugün üçüncü haftasına giren gösterilerine devam ettiği bildirildi. -İSRAİL SÜLEYMAN'I TERCİH EDİYOR Mısır'da cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilen Ömer Süleyman'ın, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yerine İsrail'in tercih ettiği aday olduğu ve Süleyman'ın "kırmızı telefon" aracılığıyla İsrail ile hergün görüştüğü belirtildi. Wikileaks'in ele geçirdiği ve Telegraph gazetesinin yayınladığı Amerikan gizli belgelerinden 2008 yılına ait bir diplomatik kriptoya göre, İsrail Savunma Bakanlığının David Hacham isimli danışmanı, bazı belgelerde Ömer Süleyman'a "Soliman" diyor. ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından Washington'a gönderilen kriptoda, "Hacham'ın, Soliman'a övgüler yağdırdığı ve İsrail Savunma Bakanlığı ile Mısır istihbaratı arasında kurulan kırmızı hattın hergün kullanıldığı" kaydediliyor. Hacham'ın, "İsraillilerin, Mübarek'in ölmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Soliman'ın, en azından cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğini düşündüklerini" açıkladığı belirtilen kriptoda, "görev değişikliği senaryosunun analizi için Kahire Büyükelçiliğimizi görevlendirebiliriz, ancak Soliman seçeneği için İsrail'in ortaya koyduğu tercih tartışılmaz" denildi.