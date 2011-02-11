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Dünya

''MÜBAREK AİLESİYLE KAHİRE DIŞINDA'' KAHİRE (A.A)

11 Şubat 2011 17:43

-''MÜBAREK AİLESİYLE KAHİRE DIŞINDA'' KAHİRE (A.A) - 11.02.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ailesiyle birlikte başkent Kahire'yı terk ettiği bildirildi. Hükümete yakın bir kaynak, sokağa dökülen halkın baskısıyla yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman'a devreden Mübarek'in Kahire'den ayrılarak bilinmeyen bir yere gittiğini açıkladı. Herhangi bir kaynak belirtmeden Mübarek'in Kahire'den ayrıldığını duyuran El Arabiye televizyonu da, Cumhurbaşkanının Kızıl Deniz'deki tatil beldesi Şarm Eşşeyh'e gittiğini iddia etti. Mübarek'in sık sık Şarm Eşşeyh'e gittiği ve burada konuklarını ağırladığı belirtiliyor.

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