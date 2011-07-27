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Dünya

MÜBAREK 4 GÜNDÜR YEMEK YEMİYOR ŞARM EL ŞEYH (A.A)

27 Temmuz 2011 10:12

-MÜBAREK 4 GÜNDÜR YEMEK YEMİYOR ŞARM EL ŞEYH (A.A) - 27.07.2011 - Ev hapsinde tutulan Mısır'ın devrik devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in 4 gündür yemek yemediği, sağlık durumunun oldukça bozulduğu ve kilo kaybettiği bildirildi.  Mübarek'in tedavisiyle ilgilenen doktor ekibinin başkanı Assam Azzam'ın açıklamasına göre, gelecek hafta mahkemeye çıkacak Mübarek, ağır bir depresyon geçiriyor. Sadece sıvı alan Mübarek'in sağlık durumunun bozulması halinde doktorların serum yoluyla besleyecekleri ifade edildi.   Doktorların, Mübarek'e yemek yemesi yönünde baskı yapmadıkları da kaydedildi.

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