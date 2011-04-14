-MÜBAREK 19 NİSAN'DA MAHKEMEDE ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Mısır'ın 11 Şubat'ta görevini bırakan Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve oğullarının 19 Nisan'da mahkemeye çıkacağı bildirildi. Haaretz'in haberine göre, Mısır devlet televizyonu, Mübarek ve oğullarının yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma gibi suçlamalarla ilgili olarak gelecek hafta başkent Kahire'deki mahkemeye çıkacağını duyurdu. Savcılığın, yönetim karşıtı protestoculara ateş açılması emri vermekle de suçladığı Mübarek'in 15 gün gözaltında tutulacağı, oğulları Alaa ve Cemal'in de gözaltına alındığı açıklanmıştı. Mübarek, iki aydır yaşadığı Şarm El Şeyh'te yapılan ilk sorgusunda kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.