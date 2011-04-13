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Dünya

MÜBAREK 15 GÜN GÖZALTINDA KAHİRE (A.A)

13 Nisan 2011 11:40

-MÜBAREK 15 GÜN GÖZALTINDA  KAHİRE (A.A) - 13.04.2011 - Mısır Başsavcısı, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in de, yolsuzluk ve hükümet karşıtı gösterilerde şiddet uygulanması konularında yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 gün süreyle gözaltında tutulacağını söyledi.  Başsavcılığın, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında yapılan açıklamada, Mübarek'in 15 gün boyunca gözaltında tutulacağı belirtildi.  Mısır devlet televizyonu, dün akşam devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in (82), sorgulanırken "kalp krizi" geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu.

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