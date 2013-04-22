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Dünya

Muaz El Hatib istifa etti

Yaklaşık bir ay önce istifa ettiğini açıklayan ancak bu talebi kabul görmeyen Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Muaz El Hatib bir kez daha istifa etti

22 Nisan 2013 00:56

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Muaz El Hatib, koalisyona gönderdiği mesajda başkanlık görevinden ayrıldığını duyurdu.

Suriye Ulusal Koalisyonu Üyesi Marvan Haju, istifa haberini doğruladı.

Koalisyon kaynaklarına göre El Hatib, koalisyonun başkanlığından istifa etti ancak Şam temsilciliği görevine devam edecek.

İstifanın koalisyon tarafından kabul edilip edilmediğine yönelik açıklama yarın yapılacak.

Muaz El Hatib,  24 Mart'ta bir kez daha istifasını sunmuş ancak koalisyon istifayı kabul etmemişti.

Hatib'in istifa kararı, Suriye muhalefet ile batıyı buluşturan Suriye'nin Dostları Çekirdek Grup Toplantısı'ndan bir gün sonra geldi.

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