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Spor

MUAYTHAİ ŞAMPİYONASINDA 5 ALTIN MADALYA ANTALYA (A.A)

30 Nisan 2011 02:47

-MUAYTHAİ ŞAMPİYONASINDA 5 ALTIN MADALYA ANTALYA (A.A) - 29.04.2011 - Antalya'da düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın final karşılaşmalarında, bugün 67 kiloda altın madalya kazanan Nurhayat Hiçyakmazer Deniz'in ardından ringte 71 kiloda Türk sporcu Gülüzar Kara, Belaruslu Marina Kalinina ile karşılaştı. Kara, Belaruslu rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Gülüzar Kara'nın ardından 48 kiloda Türk sporcu Tuğçe Sezer ile Ukraynalı Darya Kolobayeva ringe çıktı. Rakibini mağlup eden Sezer, 48 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu. Diğer müsabakalarda ise, 81 kiloda Mustafa Şirin, Rus Surık Maganyan'a, 91 kiloda Mehmet Özer, Belaruslu Dziansıs Hanccharaonak'a ve 75 kiloda Nurcan Ünsal da Hırvat Marija Mıcholcvic'e mağlup oldu.  Final müsabakalarının ardından şampiyona sona erdi.  Türkiye, şampiyonayı, 51 kiloda Semaha Emir, 57 kiloda Nazlı Arıcan, 67 kiloda Nurhayat Hiçyakmazer Deniz, 71 kiloda Gülüzar Kara ve 48 kiloda Tuğçe Sezer ile toplam beş altın madalya kazanarak tamamladı.

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