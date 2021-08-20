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Muayenede hamile olduğu belirlendi: 16 yaşındaki çocuk, babasının cinsel istismarına uğradığını söyledi

"Baba", gözaltına alındı

20 Ağustos 2021 15:50

Diyarbakır'da rahatsızlığı nedeniyle annesi ile birlikte hastaneye giden 16 yaşındaki R.Ş.’nin hamile olduğu belirlendi. R.Ş., doktora intihar edeceğini ve babasının cinsel istismarına uğradığını söyledi. 

Yenişehir ilçesinde bu sabah, rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.’nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi.

R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı.

Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Gözaltına alınan Ş.Ş. de yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.

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