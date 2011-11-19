-Muammer Kaddafi'nin yerine geçecekti TRABLUS (A.A) - 19.11.2011 - Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, günlerdir izini süren Ulusal Geçiş Konseyi güçleri tarafından ülkenin güneyinde çölde yakalandı. Libya'da rejimin yıkılmasından önce babasının yerine geçmesi beklenen ve Libya'yı modern bir ülke haline getireceği düşünülen Seyfülislam Kaddafi, tıraşlı kafası ve son moda gözlükleriyle ün kazanmıştı. Bir zamanlar liberalist bir reformcu olarak Batı'nın övgüsünü kazanan Seyfülislam Kaddafi, ağustos ayında devrimci güçlerin Trablus'un kontrolünü ele geçirmesinin ardından kayıplara karışmış ve 20 Ekim'de babasının yakalanıp öldürülmesinden sonra bile ortaya çıkmamıştı. Şubat ayında başlayan ayaklanma sırasında rejime karşı çıkan göstericileri öldürttüğü iddia edilen Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekle itham ediliyor. Muammer ve Safiye Kaddafi çiftinin yedi çocuğundan ilki olarak 1972'de doğan Seyfülislam Kaddafi, başarılarından çok antikalıkları ve eksantrik davranışlarıyla tanınan kardeşlerinden farklı bir tablo çizmişti. Libya'da mühendislik ve Avusturya'da işletme eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere'nin başkentindeki London School of Economics'te master ve doktora yapan Seyfülislam Kaddafi, 1990'lı yıllarda Kaddafi Hayır Dernekleri Uluslararası Vakfı'nın başkanı olarak siyasete atılmıştı. Yaptığı tablolar farklı ülkelerde sergilenen Seyfülislam Kaddafi, demokrasi ve gelişme yanlısı söylemleriyle dünya liderlerinin ve insan hakları örgütlerinin övgüsünü kazanmıştı. Ama sonunda Seyfülislam Kaddafi de, babasının oğlu olduğunu gösterdi. UGK güçlerinin Bingazi'nin kontrolünü ele geçirmesinden beş gün sonra televizyondan yaptığı açıklamada, göstericilerin hükümetin reform önerisini kabul etmemeleri durumunda ülkedeki nehirlerden kan akacağı uyarısında bulunarak, herkesi şaşırtmıştı. Bu arada, Seyfülislam Kaddafi'nin kendisine yakalayanlara direniş göstermediği bildirildi.