Muammer Kaddafi'nin oğlu, Libya halkından 'özür diledi'

Libya devlet televizyonunda yayımlanan görüntüde devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi, "Libya'nın güvenliğini ve istikrarına zarar verdiğim için Libya halkından özür dilerim" diyor. Görüntülerin ise hangi koşullar altında çekildiği bilinmiyor.

Saadi Kaddafi, 2011'deki devrimden sonra kaçtığı Nijer'den Libya'ya iade edilmişti. Saadi Kaddafi babasının iktidarına karşı başlatılan isyanı bastırmaya çalışmakla suçlanıyor. 40 yaşındaki Saadi Kaddafi, Albay Muammer Kaddafi'nin yedi oğlundan biri. Saadi Kaddafi İtalya'da kısa bir süre futbol oynaması ve çapkınlıklarıyla tanınıyordu.



Saadi Kaddafi Libya'ya teslim edildi

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Saadi Kaddafi videoda mavi bir hapishane üniforması ve tıraşlı kafasıyla görülüyor. Kaddafi, "Libya halkından ve Libya hükümetindeki sevgili kardeşlerimden Libya'nın güvenliği ve istikrarına verdiğim tüm zarar nedeniyle özür dilerim. Bunların hata olduğunu kabul ediyorum ve hiç yapmamalıydık diye düşünüyorum" dedi.

Saadi Kaddafi ayrıca hapishanede kendisine iyi davranıldığını söyledi ve ülkedeki silahlı gruplara silah bırakma çağrısı yaptı.

Saadi Kaddafi Ulusal Geçiş Konseyi güçlerinin Ağustos 2011'de başkent Trablus'a girmesinden sonra Sahra Çölü üzerinden Nijer'e kaçmıştı. Nijer daha önce "ölüm cezası alacağı kesin olduğu için" Saadi Kaddafi'yi teslim etmeyi reddetmişti.

Muammer Kaddafi'nin bir diğer oğlu Seyfülislam Kaddafi de Kasım 2011'den bu yana Zintan kentinde tutuluyor. Libya'da hakkındaki hukuk süreç başlatılan ancak güvenlik kaygısı nedeniyle hala yargılanmayı beklenen Seyfülislam Kaddafi savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da isteniyor.