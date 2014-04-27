'Muammer Kaddafi'nin annesi Yahudi'ydi' iddiası

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin annesi Ayşe Kaddafi’nin Yahudi asıllı olduğu iddiaları ciddiyet kazanmaya başladı.

1997-2010 yılları arasında Kaddafi'nin protokol müdürü olarak görev yapan Nuri Mismari, Ayşe Kaddafi'nin Yahudi kökenli olduğunu tekrarlayarak, bu konuda bilgi sahibi olan herkesin bizzat Muammer Kaddafi'nin emriyle öldürüldüğünü açıkladı. 2010'da rejimden koptuktan sonra Avrupa'ya kaçan Mismari, Londra'da yayımlanan El Hayat gazetesine verdiği özel röportajda, Kaddafi'nin en sadık adamlarından Salih Bu Ferva'nın aynı nedenle 1980'lerde Romanya'da öldürüldüğünü, Ferva'ya Ayşe Kaddafi'nin Yahudi olduğunu söyleyen Libya'nın Roma Büyükelçisi Ammar Zu'nun da sırlarla dolu bir suikasta kurban gittiğini söyledi.