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Dünya

'Muammer Kaddafi'nin annesi Yahudi'ydi' iddiası

Kaddafi rejiminde protokol müdürü olarak çalışan Nuri Mismari, devrik lider Kaddafi'nin annesi Ayşe Kaddafi'nin Yahudi asıllı olduğunu öne sürdü

27 Nisan 2014 11:54

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin annesi Ayşe Kaddafi’nin Yahudi asıllı olduğu iddiaları ciddiyet kazanmaya başladı.

1997-2010 yılları arasında Kaddafi'nin protokol müdürü olarak görev yapan Nuri Mismari, Ayşe Kaddafi'nin Yahudi kökenli olduğunu tekrarlayarak, bu konuda bilgi sahibi olan herkesin bizzat Muammer Kaddafi'nin emriyle öldürüldüğünü açıkladı. 2010'da rejimden koptuktan sonra Avrupa'ya kaçan Mismari, Londra'da yayımlanan El Hayat gazetesine verdiği özel röportajda, Kaddafi'nin en sadık adamlarından Salih Bu Ferva'nın aynı nedenle 1980'lerde Romanya'da öldürüldüğünü, Ferva'ya Ayşe Kaddafi'nin Yahudi olduğunu söyleyen Libya'nın Roma Büyükelçisi Ammar Zu'nun da sırlarla dolu bir suikasta kurban gittiğini söyledi.

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