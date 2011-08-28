Muammer Kaddafi'den görüşme teklifi

T24 - Libya'nın gizlenen lideri Albay Muammer Kaddafi'nin iktidar devri için görüşmeler yapmak istediği ileri sürülüyor.



Associated Press haber ajansıyla ilişkiye geçen Kaddafi sözcüsü, görüşmelerin gizlenen liderin oğlu Saadi tarafından yürütüleceğini söyledi.



Sözcü Musa İbrahim'e göre Kaddafi halen Libya'da. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:



Geçtiğimiz hafta başında da, ABD'li haber kanalı CNN Saadi Kaddafi ile elektronik posta ile haberleştiklerini ve Saadi Kaddafi'nin ateşkes konusunda görüşmek istediğini bildirmişti.



Libya'da ise başkent Trablus'un büyük kesimini ellerinde tutan isyancılar kente bugün akaryakıt ve su ulaştırılacağını açıkladı.



Kentte yaygın benzin, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor.



BM Genel Sekreteri Ban, dün yaptığı bir açıklamada, uluslararası toplumun Libya'ya, akaryakıt, gıda, tıbbi malzeme ve su sıkıntısıyla mücadelesinde yardım etmek için bir araya gelmesi gerektiğini de ifade etti.



İsyancılar, önceki aylarda yabancı hükümetler tarafından dondurulan Libya fonlarının erişimine izin verilmesi çağrısında bulunmuştu.



Birleşmiş Milletler daha önce Libya'ya ait 1,5 milyar dolar değerinde varlığın, acil insani yardım amacıyla kullanılmak üzere kullanılmasına izin vermişti.





Yanmış halde cesetler bulundu



Başkentte hayatı normal akışına dödürmenin yolları aranırken, Trablus'un güneyindeki bir depoda 50 kişinin yanmış haldeki cesetleri bulundu.



Cesetlerin bulunduğu Selahaddin mahallesinin sakinleri cesetlerin, salı günü Kaddafi'nin oğlu Hamis'e bağlı birlikler tarafından öldürülen sivillere ait olduğunu ileri sürüyor.



Cuma günü de Libya'nın başkenti Trablus'ta bir hastanede çürümekte olan 200'den fazla terkedilmiş ceset bulunmuştu.



Trablus'taki BBC muhabiri Wyre Davies aralarında kadın ve çocuklara da ait olan cesetleri Ebu Salim Hastanesinin koridorlarında buldu.



Hastanedeki doktor ve hemşirelerin Albay Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler ile isyancılar arasındaki çatışmalar üzerine hastaneyi terketmiş.



Hastanedeki kişilerin nasıl öldükleri bilinmiyor.



Birleşmiş Milletler'in insan hakları sözcüsü Rupert Colville, tarafların yakaladıkları kişilere işkence ettiği ve öldürdüğü iddialarını doğrulamanın zor olduğunu ancak bunların Libya için görevlendirilen komisyon tarafından araştırılacağını söyledi.



Örgüt daha önce Libya'daki bazı askeri eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girebileceğini açıklamıştı.





Libya'nın Zuvariye kentinde çatışmalar sürüyor



Rejim karşıtlar, bugün, Trablusgarp'ta, Albay Muammer Kaddafi'nin yüzlerce "Yeşil Kitabını" ateşe verdi



Libya'da asiler Tunus sınırı yakınlarında önemli bir mevziiyi ele geçirdiklerini ancak Zuvariye'de çatışmaların sürdüğünü bildirdi.



Tunus sınırına 50 km uzaklıkta bulunan kent Kaddafi yanlılarının kontrolünde bulunuyor. Asiler stratejik bir yol üzerinde bulunan kenti günlerdir ele geçirmeye çalışıyor. Sınırda, aynı yol üzerindeki bulunan Ras Adjir ise dün asilerin kontrolüne geçti.



Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki Moon, askeri depoların talan edilmesi sonucu Libya’nın çok tehlikeli bir hale geldiğini söyledi. Genel Sekreter, New York’da yaptığı açıklamada, Libya’dan talep gelirse bu ülkeye BM polis gücü gönderilebileceğini vurguladı.



İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox, dün, İngiliz uçaklarının, Kaddafi’nin doğum yeri Sirte’de, ona ait olduğunu sanılan bir korugana lazer güdümlü füze attığını açıklamıştı. Bakan, NATO’nun Kaddafi’yi öldürmeye çalışmadığını sadece askerlerini yönetemez hale getirmek istediğini ileri sürüyor.



İsyancıların yönetim organı Geçici Ulusal Konsey’in başına 2 milyon Libya dinarı (1,67 milyon dolar) ödül koyduğu Muammer Kaddafi’nin nerede olduğu bilinmiyor.





