-Muammer Kaddafi bugün bilinmeyen bir yere gömülecek SİRTE (A.A) - 21.10.2011 - Libya'da dün Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) güçlerince öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin bugün bilinmeyen bir yere gömülüceği bildirildi. UGK yetkilileri, Muammer Kaddafi'nin cesedinin bugün hızla ve gizli olarak bilinmeyen bir yere defnedileceğini bildirirken, UGK Başbakanı Mahmud Cibril yaptığı açıklamada, "yeni ve birleşik bir Libya'yı başlatmanın zamanı. Tek halk, tek gelecek" diye konuştu. Cesedi Misrata kentinde bir camiye getirilen Kaddafi'nin İslami usullere göre defnedilmesinin beklendiği kaydediliyor. Bu arada Libya'nın yeni yöneticileri, Libya'nın "kurtuluşunun" yarın resmen ilan edileceğini belirtti. Öte yandan Libya'da 30 gün içinde geçiş hükümeti kurulması, kurulacak hükümetin demokratik seçimleri düzenlemesi, Ulusal Geçiş Konseyi'nin de Bingazi'den başkent Trablus'a taşınması bekleniyor.