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Aylin Nazlı Aka'dan Muammer Güler'e karanfil

Taksim Gezi Parkı’nda yaşanan olaylarda atılan gaz bombası fişeğinin kapsülünden vazo yapan CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Aka, elindeki çiçeklerle birlikte bunu İçişleri Bakanı Muammer Güler'e verdi

04 Haziran 2013 22:16

TBMM tarihinde daha önce hiç yaşanmamış bir olay gerçekleşti. CHP'li kadın milletvekili, Bakan Muammer Güler'e karanfil hediye etti. Ancak verilen karanfilin bir anlamı vardı. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın İçişleri Bakanı Muammer Güler'e, verdiği karanfil Hatay'da hayatını kaybeden Abdullah Cömert adına idi ve Taksim Gezi Parkı direnişinde bol kullanılan, bu nedenle polisin eleştiri oklarına hedef olduğu boş gaz kapsülü içindeydi.

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Meclis'te önce kavga sonra çiçek

 

İçişleri Bakanı Muammer Güler'in, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma Meclis'te tartışma yaşanmasına neden oldu. Bakan Güler'in "Taksim, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı'ndaki bütün kameraların ilk günden tahrip edildi. Mobese kameraların kurulması için İstanbul Valiliği sırasında çok büyük emeği var, mobese güvenlik sistemi bütün Türkiye'de yaygınlaştı. Orada mobese kemaraları vasıtasıyla birçok suçu da aydınlatabildik. Keşke arkadaşlarımız bunlara zarar vermeselerdi de eğer yapılmış bir eksiklik varsa onları tespit edebilseydik. Kameralar yerine konulacak" sözleri tartışmanın fitilini ateşledi.

Güler'in bu sözleri üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Bize denk gelince mi arıza veriyor mobese kameraları? Benim kafam yarıldığı zaman gene arızalıydı. Polislerin kasklarındaki numaralar silinmiş, üstü örtülmüş. Neden kapatılır, silinir bunun amacı nedir?" diye sordu.
 
Meclis'te yaşanan bu tartışma alevlenerek devam etti, ancak bu sırada ilginç bir olay yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, İçişleri Bakanı Muammer Güler'e, Hatay'da hayatını kaybeden Abdullah Cömert adına, boş gaz kapsülü içinde karanfil verdi. Karanfili görünce tebessüm eden ve kapsülü fark etmeden aldığı hediyeden duyduğu memnuniyet yüzündeki gülümsemeden belli olan Güler, kapsülü fark ettikten sonra da gülümsemeye devam etti.

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