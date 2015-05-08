Muammer Güler 'felç' iddiasına yanıt verdi: Arkasındaki niyetleri biliyorum

AKP Mardin Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, felç geçirdiği ve hastanede olduğu iddialarını yalanladı.

Güler, "Sağlığım çok yerinde. Bir haftadır Mardin'deyim ve seçim çalışması yapıyorum. Birazdan da Kızıltepe'ye geçeceğim. Nereden çıkıyor bu söylentiler? Birileri ismim üzerinden spekülasyonları sürdürmeye çalışıyor" dedi.

'Arkasındaki niyetleri bilmiyor değilim'

Aysel Alp'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, "Kısmi felç geçirmişim. Televizyondan öğrendim" diyen Güler, "Bir internet sitesinde saçma sapan bu haber çıkmış. Nereden çıkıyor, insanların sağlığı üzerinden böyle şeyler yapılır mı? Benim çocuklarım var, akrabalarım var. İnsan sağlığı üzerinden olmayan birşey çıkarılır mı? Hangi amaçla yapılıyor? Aslında bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Arkasındaki niyetleri bilmiyor değilim. İsmimiz üzerinden spekülasyonları sürdürülmeye yönelik bu söylentiler. Çoluğumuz çocuğumuz, akrabalarımız telaşa kapılıp aradılar. 7 gündür Mardin'de seçim çalışmalarına katılıyorum. Birazdan da Kızıltepe'ye geçeceğim" diye konuştu.