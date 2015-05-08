T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muammer Güler 'felç' iddiasına yanıt verdi: Arkasındaki niyetleri biliyorum

'İsmimiz üzerinden spekülasyonları sürdürülmeye yönelik bu söylentiler'

08 Mayıs 2015 17:17

AKP Mardin Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, felç geçirdiği ve hastanede olduğu iddialarını yalanladı.

Güler, "Sağlığım çok yerinde. Bir haftadır Mardin'deyim ve seçim çalışması yapıyorum. Birazdan da Kızıltepe'ye geçeceğim. Nereden çıkıyor bu söylentiler? Birileri ismim üzerinden spekülasyonları sürdürmeye çalışıyor" dedi.

 

'Arkasındaki niyetleri bilmiyor değilim'

 

Aysel Alp'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, "Kısmi felç geçirmişim. Televizyondan öğrendim" diyen Güler, "Bir internet sitesinde saçma sapan bu haber çıkmış. Nereden çıkıyor, insanların sağlığı üzerinden böyle şeyler yapılır mı? Benim çocuklarım var, akrabalarım var. İnsan sağlığı üzerinden olmayan birşey çıkarılır mı? Hangi amaçla yapılıyor? Aslında bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Arkasındaki niyetleri bilmiyor değilim. İsmimiz üzerinden spekülasyonları sürdürülmeye yönelik bu söylentiler. Çoluğumuz çocuğumuz, akrabalarımız telaşa kapılıp aradılar. 7 gündür Mardin'de seçim çalışmalarına katılıyorum. Birazdan da Kızıltepe'ye geçeceğim" diye konuştu.

ETİKETLER

muammer gülerfelçyanıtiddiamardin

İlgili Haberler

'Muammer Güler kısmi felç geçirdi' iddiası

AKP Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24