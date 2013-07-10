Muammer Güler: Çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçilmedi

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Somalili mevkidaşı Hüseyin Guled ile makamında bir araya geldi. Görüşme öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Güler, bir gazetecinin çözüm sürecinde gelinen son duruma ilişkin sorusu üzerine, süreci bütün sonuçlarıyla dikkatle takip ettiklerini belirtti. Süreçte birinci unsurun silahlı grupların sınır dışına çıkmasıyla ilgili olduğunu hatırlatan Güler, "Elbette bu konuda tümüyle bir çekilmenin olmadığı şu anda tespit ediliyor ancak bazı grupların hareket halinde oldukları da biliniyor, ifade ediliyor. Bunu izliyoruz" ifadesini kullandı.

'Şartlar henüz oluşmadı'

Süreçte ikinci aşamaya gelinip gelinmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Güler, şöyle konuştu: "İkinci aşamaya geçilmiş değil. Çünkü ikinci aşamanın şartları oluşmuş değil. Ancak çözüm süreci ile ilgili toplantıları sürdürüyoruz. Bu konu sadece bizim partimizi veya sadece hükümetimizi ilgilendiren bir konu değil. Uzun yıllara dayanan, çözümlenmemiş, derinleşmiş sorunların çözülmesine yönelik bir adımdır. Tabii ki bu süreçte herkesin üzerine düşen sorumluluğu da sağduyu ile sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmesi gerekmektedir. Sürecin başarısı, herkesin menfaatinedir. Her kim, bu süreci kendi dar ajandası için sabote etmeye kalkarsa bundan en çok kendisi zarar görür. Çözüm süreciyle oluşan bu huzur ortamı, çatışma ve şiddetten nemalanan çıkar gruplarının da oyununu bozar niteliktedir."

'Kimse güveni istismar etmesin'

Süreci dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Bakan Güler, şöyle devam etti: "Elbette ki bu süreç, hiç kimsenin hukukun dışına çıkma ve bu ülkenin devlet sistemini yok sayma gibi bir lüksü barındırmamaktadır. Bunu elbette dikkatle izlememiz lazım. Çözüm sürecini 'alternatif devlet yapılanması' gibi algılamaya çalışanların veya böyle bir süreci inşa etme çabalarının da bir aracı olarak görmemek lazım. Devletin meşru güvenlik güçleri vardır. Hukuk sistemi vardır. Bunun dışına çıkan hukukun bu konudaki yaptırımlarıyla karşı karşıya kalır. Bu konuda biz de dikkatimizi sürdürüyoruz. Halkımızın çözüm sürecine olan inancı ve güveni her geçen gün artmaktadır. Hiç kimsenin bu güveni istismar etmeye hakkı yoktur."