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Muammer Güler cezaevindeki oğlunu ziyaret etti

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konulan oğlu Barış Güler'i yılın ilk gününde ziyaret etti

01 Ocak 2014 20:52

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, 17 Aralık Operasyonu'nda yolsuzluğa karıştığı iddiası ile tutuklanan oğlu Barış Güler'i Metris Cezaevi'nde ziyaret etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Aktaran ve Uğur Can'ın haberine göre, Bakan'ın dışında, başka ziyaretçiler de vardı. Bakanın geldiği otomobil ile başka ziyaretçilerin bulunduğu lüks araçlar, basın mensuplarının görüntü almasını önlemek için cezaevi içerisine kadar alındı.

 

Kalabalık ziyaretçi grubu geldi

 

İki bakan oğlunun da aralarında bulunduğu 17 Aralık Operasyonu tutuklularının tutulduğu Metris Cezaevi, 2014'ün ilk gününde ziyaretçi bakımından hareketliydi. İlk olarak saat 12.00 sıralarında, lüks bir otomobil ve minibüsle, kadın ve erkeklerden oluşan kalabalık ziyaretçi grubu cezaevine girdi. Basın mensuplarının görüntü almasının önüne geçmek için her iki araç da, cezaevi lojmanlarının olduğu kısımdan içeri alındı. Yaklaşık iki saat içeride kalan iki araçtaki kalabalık ziyaretçi grubu, yine lojmanların bulunduğu taraftan dışarı çıktı.

 

1 saat kaldı

 

Cezaevinin ana kapsından saat 14.00 sıralarında bir otomobil daha giriş yaptı. Bu araç diğerlerinden farklı olarak, yüksek demir kapının bulunduğu sadece cezaevi araçlarının girdiği bölümden içeri alındı. Bu siyah araçtaki kişinin oğlu Barış Güler'i ziyarete gelen Eski Bakan Muammer Güler olduğu öğrenildi. Aracı içeri kadar alındığı için basın mensupları tarafından görüntülenemeyen Muammer Güler, 1 saat kaldıktan sonra cezaevinden ayrıldı.

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