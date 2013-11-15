Muammer Güler: 19 TOMA ve 10 bin 932 polis alacağız

İçişleri Bakanı Muammer Güler, 2014 yılında Emniyet bütçesinin yüzde 12.4, Jandarma bütçesinin ise yüzde 5.4 artırıldığını belirtti. Önümüzdeki yıl 10 bin 932 polis memurunun daha işe alınacağını duyuran Bakan Güler ayrıca, Eminet Müdürlüğü'nce 19 adet yeni Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) teslim alınacağını da açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığının 2014 Yılı Bütçesi üzerine sunum yapan Muammer Güler, 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nda, İçişleri Bakanlığı'na 3 milyar 550 milyon 923 bin lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

AKP Hükümetleri döneminde Emniyet Teşkilatı'na25 bin 554 zırhsız, 910 zırhlı olmak üzere toplam 26 bin 464 taşıt kazandırıldığını belirten Güler, Emniyet Genel Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadelede daha aktif rol almak için, bir uçak alındığını ve yurt genelinde hizmet verilmeye başlandığını söyledi. Güler, sunumda şöyle konuştu:

"7 Sistem 17 uçaklı Mini İnsansız Hava Aracı ve 1 Sistem 2 uçaklı Midi İnsansız Hava Aracı alımı yapılmıştır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile müşterek yürütülen 15 adet helikopter alım projesi kapsamında 6 helikopterin kabul işlemleri tamamlanmıştır. Yine Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile müşterek yürütülen 20 adet Çift Motorlu Genel Maksatlı Helikopter Alım Projesi, 4 adet Sikorsky S-70i Helikopter Alım Projesi ve 3 adet Keşif Gözetleme Uçağı Alım Projesine başlanmış, çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, Emniyet Teşkilatımızın hizmet yürüttüğü tüm bina, mekan ve tesislerin engelli vatandaşlarımızın ulaşımına uygun hale getirilmesine yönelik gerekli düzenlemeler de devam etmektedir."

"19 adet TOMA tedarik işlemleri devam etmekte olup, 4 adedinin Aralık 2013'te, 15 adedinin ise Mart 2014'te teslim alınması planlanmaktadır" diyen Güler, 2012'de, karakol, hizmet binaları, depo, harekat alarm iskan tesisi gibi toplam 82 adet inşaatın tamamlanarak hizmete açıldığını, 375 tesisin inşasına devam edildiğini belirtti.

MOBESE sisteminin bütün ülkeye yaygınlaştırıldığını söyleyen Güler, "2006 yılından bu yana MOBESE sistem kurulumları için genel bütçeden 258 milyon 323 bin 187 TL harcanmıştır." dedi.

İçişleri Bakanlığı'na 3.5 milyar lira bütçe öngörülüyor

Güler, 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nda, İçişleri Bakanlığı'na 3 milyar 550 milyon 923 bin lira ödenek ayrıldığını bildirdi. Bakan Güler, 20134 yılında tahsis edilen ödeneğe göre yüzde 22.92 artış söz konusu olduğunu söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bütçesinin bir önceki yıla göre yüzde 12.4 artışla 16 milyar 557 milyon 13 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı'nın bütçesinin yüzde 5.4 artışla 6 milyar 156 milyon 691 bin lira, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bütçesinin yüzde 4.7 artışla 452 milyon 488 bin lira, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinin ise 125 milyon 634 bin lira olarak öngörüldüğünü bildiren Güler, "Bütçemiz değerli komisyonunuzun tasviplerine mazhar olduğu takdirde, tahsis edilecek olan kaynakların, bakanlığımızın görev alanında bulunan hizmetleri yerine getirirken, en tasarruflu ve hizmete en uygun biçimde kullanılması yönünde her türlü gayret gösterilecektir" diye konuştu.

