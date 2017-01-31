Muammer Aksoy ölümünün 27. yılında anılıyor

Ankara Bahçelievler’deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla katledilen, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi ve Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy doğumunun 100, ölümünün 27. yılında anılıyor.

Aksoy için bugün 13.00’da Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında tören düzenlenecek. Hıfzı Velvet Velidedeoğlu, Bahri Savcı, Münci Kapani ve Bahriye Üçok gibi aydınlarla birlikte 1989 yılında Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kuran Ankara Üniversitesi öğretim üyesi ve Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy, 31 Ocak 1990’da, Bahçelievler’deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilmişti. 1917’de doğan Aksoy’un 100. doğum yılı ve 27. ölüm yıldönümü sebebiyle bugün 13.00’de Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında anılacak.

Cumhuriyet yazar Uğur Mumcu’nun 24. ölüm yıldönümü ile Muammer Aksoy’un 27. ölüm yıldönümünü içeren hafta olan “Adalet ve Demokrasi Haftası” etkinlikleri çerçevesinde ‘Güncel Anayasa ve Hukuk Tartışmaları’ başlıklı açık oturum gerçekleşecek.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Ankara Barosu ve Türk Hukuk Kurumu’nun düzenlemesiyle Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 16.00’da yapılacak açık oturuma; Tansel Çölaşan, Erinç Sağkan ve Yaşar Çatak konuşmacı olarak katılacak. Ardından TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenlemesiyle 18.30’da, TMMOB Ankara Şubesi Salonu’nda ‘Kent Mücadelesi ve Hukuk’ başlıklı oturum yapılacak. Oturuma; Ruşen Keleş, Tezcan Karakuş, Gökçe Bolat katılacak.

Muammer Aksoy kimdir?

(d. 1917, İbradı-Antalya – ö. 31 Ocak 1990, Ankara); hukukçu, siyaset adamı ve yazar. 1961 Anayasasını hazırlayan komisyonun sözcülüğünü yapmıştır. Milletvekili Numan Aksoy'un oğludur. 1990 yılında, faili meçhul bir cinayet sonucu öldürülmüştür.

İbradı'lı Hacı Musazade Numan Aksoy ve Hattatzade Mustafa Hulusi'nin kızı Nadire Aksoy'un oğludur. Kardeşleri Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, Nilüfer Pehlivanlı, Dr. Fikret Aksoy ve Sevim Batukan'dır. Ülke Aksoy ile evli olan Muammer Aksoy, Işık ve Arın isminde iki oğul ile Aslı, Muammer Can Aksoy ve İlke Aksoy isimli üç toruna sahiptir.

Tüm derslerinden tam not alarak 1939'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Zürih Üniversitesi Hukuk ve Devlet Bilimleri Fakültesi'nde doktora yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde asistanlık ve Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 1957 yılında üniversite yasasında yapılan değişikliklerin üniversitelerin özerkliğine zarar verdiği gerekçesiyle üniversiteden ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdi.

27 Mayıs 1960 sonrasında yeniden üniversiteye döndü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde profesör oldu. Kurucu Meclis Antalya İli Temsilciliği (6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961) ile 1961 Anayasasının hazırlanmasında komisyon sözcülüğü yaptı. CHP parti meclisi üyeliği görevlerini yürüttü. 12 Mart 1971 Muhtırasından sonra tutuklandı, fakat yargılama sonucunda aklandı. 1977'de CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Avrupa Konseyi Türkiye temsilciliği ve Türk Hukuk Kurumu başkanlığı görevlerini yürüttü. 12 Eylül 1980'den sonra Ankara Barosu başkanlığına seçildi.

1989'da Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Bahri Savcı, Münci Kapani ve Bahriye Üçok gibi aydınlarla birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurdu.

31 Ocak 1990 günü Ankara Bahçelievler'deki evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Cenazesi 3 Şubat günü Ankara Maltepe Camii'den kaldırılarak Cebeci Asrî Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bir dersliğe adı verilmiştir.