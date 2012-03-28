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Dünya

Muamba hakkında ırkçı Twitter mesajına hapis

Irkçı nefrete tahrik suçundan ceza alan öğrenci, mesajları yazdığı sırada sarhoş olduğunu söyledi

28 Mart 2012 18:41

 

Futbol maçı sırasında kalp krizi geçiren Afrika kökenli İngiliz futbolcu Fabrice Muamba ile sosyal medya sitesi Twitter üzerinden dalga geçen bir İngiliz öğrenciye hapis cezası verildi.
 
Irkçı mesajlar gönderdiğini kabul eden 21 yaşındaki Liam Stacey 56 gün hapiste kalacak. Swansea Üniversitesi öğrencisi Stacey, Boltonlu futbolcu daha henüz bilinçsiz bir şekilde pistte yattığı sırada yazdığı ilk mesajında, Muamba'nın öldüğünü belirtip, yüksek sesle güldüğünü ifade eden bir kısaltma kullanıyor.
 
Stacey'nin izi, mesajını okuyanların polise şikâyet etmesi üzerine bulundu. Irkçı nefrete tahrik suçundan ceza alan öğrenci, mesajları yazdığı sırada sarhoş olduğunu söyledi. Öğrencinin yargılandığı davanın hâkimi John Charles, suç karşısında hapis cezasından başka bir alternatif bulunmadığını söyledi.
 
17 Mart Cumartesi günü Bolton ile Tottenham arasında oynanan Hotspur FA Kupası mücadelesinde kalbi duran ve hastaneye kaldırılan Muamba kritik aşamayı atlattı ancak hala yoğun bakımda tutuluyor. Futbolcunun kalp krizi geçirip yere yığıldığı dakikalarda 1-1 olan maç 41 dakika boyunca durdurulmuş ardından da iptal edilmişti.
 
Press Association ajansı, Muamba'nın tekrar nefes alabilmesi için sağlık görevlilerinin iki saati aşkın süre çabaladıklarını duyuruyor.
 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde doğan Muamba 11 yaşında İngiltere'ye gelmiş 16 yaşından itibaren Arsenal'in genç takımında yetiştirilmişti.

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