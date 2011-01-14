-MTV'Yİ ÖDEMEYİ UNUTMAYIN ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2011 yılına ilişkin birinci taksitinin ödeme süresi 31 Ocak 2011 tarihinde sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenen MTV'nin 2011 yılına ilişkin 1. taksitinin ödeme süresinin 31 Ocak 2011 Pazartesi günü sona ereceği bildirildi. Açıklamaya göre MTV mükellefleri, 2011 yılı MTV 1. taksitini şu yöntemleri kullanarak ödeyebilecekler; ''Kredi kartı ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan İnternet Vergi Dairesi/Sık Kullanılanlar/Motorlu Taşıtlar Sorgulaması ve kredi kartı ile ödeme bölümüne giriş yapılarak. Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya doğrudan bankalara başvurarak. Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne veya motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili diğer vergi dairesi müdürlüklerine başvurarak.'' Açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasından, kredi kartı ile geçmiş yıllar da dahil olmak üzere MTV ve trafik para cezalarının da ödenebildiği kaydedildi. MTV'ye ilişkin ayrıntılı bilgi 444 0 189 numaralı vergi iletişim merkezinden de edinilebilecek.