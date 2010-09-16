MTV`yi fazla ödeyen parasını geri alıyor

T24- Maliye Bakanlığı’nın vatandaştan son beş yıl içinde fazladan 120 milyon TL’lik Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tahsil ettiğini duyan tüketiciler, vergi dairelerinden fazladan ödedikleri paraları geri almaya başladı. Yıl sonunda bütçede öngörülmeyen 120 milyon TL’lik açığın ortaya çıkması bekleniyor.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanvekili Hakan Tokbaş, tüketicilerin ilgili vergi dairelerinden söz konusu fazla ödemelere ilişkin taleplerde bulunarak, paralarını tahsil etmeye başladıklarını söyledi. Tokbaş, vergi dairelerine şahsi başvuru yapılmadığı sürece fazla ödemeyi tahsil edemeyeceklerini belirtirken, “Tüketiciler bir an önce gidip paralarını alabilir” uyarısında bulundu. 2005 yılında başlatılan indirimli MTV uygulamasıyla ‘otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri motorlu taşıtlar için ödenecek MTV’nin, o yıla ilişkin kasko sigortası değerinin yüzde 5’ini aşması halinde, bir alt tarifeden ödenebilmesi’ öngörülmüştü. Uygulamadan en fazla 1801 cm3 motor hacmi ve üstünde, 4-11 yaş arası araçların yararlanması bekleniyor.



Tüketicilerden bir bölümünün fazla ödemiş oldukları vergiye ilişkin iade aldıklarını belirten Tokbaş, yaklaşık 100 bin araç sahibinin bu indirimden yararlanabileceğinin altını çizdi. Tokbaş, bu kapsamda parasını vergi dairelerinden geri alan tüketicilerin her geçen gün artış gösterdiğini, hak sahibi olanların tamamının bu fırsattan yararlanması durumunda 120 milyon TL’lik bir ödemenin yapılacağını belirtti.



Ne kadar fark alınacak?

Örneğin motor silindir hacmi 3000 cm3 olan 2004 model otomobilin, kasko sigortasına esas olan değeri 40 bin TL, 2010 yılı MTV tarifesinde yazılı olan vergisi de 3.262 TL. Bu duruma göre, tarifedeki 3.262 TL’lik MTV, otomobilin kasko değerinin yüzde 5’i olan 2.000 TL’yi aşıyor. O halde, otomobilin MTV’si bir alt kademeye göre 1.955 TL olarak belirleniyor.



Araç sahibi ödeyeceği MTV’nin kasko sigorta değerinin yüzde 5’ini aştığını tespit etmesi durumunda gerekli formu yetkili sigorta acentesine düzelttirecek. Söz konusu form ve düzeltme dilekçesi, MTV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecek. Geriye dönük 5 yıllık MTV ve kasko değerleri hesaplanarak, fazladan ödenmiş vergilerin iadesi de talep edilebilecek. Gerekli form ve düzeltme dilekçesi örnekleri, ‘www.tuketiciler.org’ adresinde de var.



