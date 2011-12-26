T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MTV'ye yeni yılda yüzde 10,26 zam ANKARA (A.A)

26 Aralık 2011 11:11

-MTV'ye yeni yılda yüzde 10,26 zam ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2012 yılında yüzde 10,26 artacak. Maliye Bakanlığının Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobillerde MTV 480 liraya, motor silindir hacmi 1301 ve 1600 cm3'e kadar olan otomobillerde ise 768 liraya çıkacak. Tarifeye göre, 1-3 yaş grubunda bulunan ve motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerde MTV tutarı ise 17 bin 443 liraya yükselecek. -Yeni vergi tutarları- Yeni yıldan itibaren ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı yaş gruplarına göre şöyle:           -Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler           (1-3 YAŞ GRUBU)      Motor silindir hacmi Yıllık vergi tutarı      (cm3)                       (TL)      --------------------- -------------------      1300 cm3 ve aşağısı          480      1301-1600 cm3'e kadar        768      1601-1800 cm3'e kadar      1.352      1801-2000 cm3'e kadar      2.129      2001-2500 cm3'e kadar      3.194      2501-3000 cm3'e kadar      4.452      3001-3500 cm3'e kadar      6.780      3501-4000 cm3'e kadar     10.658      4001 cm3 ve üstü          17.443      .      Motosikletler      100-250 cm3'e kadar           92      251-650 cm3'e kadar          189      651-1200 cm3'e kadar         480      1201 cm3 ve yukarısı       1.159

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24