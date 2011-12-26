-MTV'ye yeni yılda yüzde 10,26 zam ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2012 yılında yüzde 10,26 artacak. Maliye Bakanlığının Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobillerde MTV 480 liraya, motor silindir hacmi 1301 ve 1600 cm3'e kadar olan otomobillerde ise 768 liraya çıkacak. Tarifeye göre, 1-3 yaş grubunda bulunan ve motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerde MTV tutarı ise 17 bin 443 liraya yükselecek. -Yeni vergi tutarları- Yeni yıldan itibaren ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı yaş gruplarına göre şöyle: -Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler (1-3 YAŞ GRUBU) Motor silindir hacmi Yıllık vergi tutarı (cm3) (TL) --------------------- ------------------- 1300 cm3 ve aşağısı 480 1301-1600 cm3'e kadar 768 1601-1800 cm3'e kadar 1.352 1801-2000 cm3'e kadar 2.129 2001-2500 cm3'e kadar 3.194 2501-3000 cm3'e kadar 4.452 3001-3500 cm3'e kadar 6.780 3501-4000 cm3'e kadar 10.658 4001 cm3 ve üstü 17.443 . Motosikletler 100-250 cm3'e kadar 92 251-650 cm3'e kadar 189 651-1200 cm3'e kadar 480 1201 cm3 ve yukarısı 1.159