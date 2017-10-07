Torba tasarıyla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yapılan yüzde 40 ile 68 arasındaki zammın, yüzde 15'e indirilmesine ilişkin olarak Sözcü gazetesi, "MTV'de yüzde 40'ı gösterip, yüzde 15'e razı ettiler; zamma sevinir hâle getirdiler" manşetiyle çıktı. Haberde, "Vay milletin haline vay... Geçim savaşı veren vatandaş, vergi zamlarının az olacağı açıklanınca sevinir oldu" ifadesi yer aldı.

Haberin devamında şunlar kaydedildi:

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "MTV yüzde 40 artacak" dedi, karalar bağladık... Dün de Bekir Bozdağ "MTV artışı yüzde 15'e indi" dedi, bayram ettik!

Vay milletin haline vay... Geçim savaşı veren vatandaş, vergi zamlarının az olacağı açıklanınca sevinir oldu. Bunun sebebi de iktidarın "korkutma" taktiği...

Şöyle ki; Maliye Bakanı Naci Ağbal, Hazine'ye kaynak yaratmak için Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yüzde 40 artış yapılacağını açıklamıştı. Öldük, bittik...

Fahiş vergi artışı tartışmaları sürerken dün Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MTV'nin yüzde 15 artırılacağını söyledi. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etti.

