T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"MTV'de yüzde 40'ı gösterip, yüzde 15'e razı ettiler; zamma sevinir hâle getirdiler"

"Vay milletin haline vay; vergi zamlarının az olacağı açıklanınca sevinir oldu"

07 Ekim 2017 13:23

Torba tasarıyla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yapılan yüzde 40 ile 68 arasındaki zammın, yüzde 15'e indirilmesine ilişkin olarak Sözcü gazetesi, "MTV'de yüzde 40'ı gösterip, yüzde 15'e razı ettiler; zamma sevinir hâle getirdiler" manşetiyle çıktı. Haberde, "Vay milletin haline vay... Geçim savaşı veren vatandaş, vergi zamlarının az olacağı açıklanınca sevinir oldu" ifadesi yer aldı.

Haberin devamında şunlar kaydedildi:

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "MTV yüzde 40 artacak" dedi, karalar bağladık... Dün de Bekir Bozdağ "MTV artışı yüzde 15'e indi" dedi, bayram ettik!

Vay milletin haline vay... Geçim savaşı veren vatandaş, vergi zamlarının az olacağı açıklanınca sevinir oldu. Bunun sebebi de iktidarın "korkutma" taktiği...

Şöyle ki; Maliye Bakanı Naci Ağbal, Hazine'ye kaynak yaratmak için Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yüzde 40 artış yapılacağını açıklamıştı. Öldük, bittik...

Fahiş vergi artışı tartışmaları sürerken dün Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MTV'nin yüzde 15 artırılacağını söyledi. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etti. 
 

ETİKETLER

MTV zammıNaci AğbalBekir Bozdağindirimvatandaşhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24