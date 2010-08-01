-MTV'DE YARIN SON GÜN ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikinci taksidini ödeme dönemi yarın akşam sona eriyor. Verginin birinci taksidini Ocak ayı içinde yatıran motorlu taşıt sahipleri, ikinci taksidi 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödemek zorunda bulunuyordu. Ancak 31 Temmuz'un hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle araç sahipleri, verginin ikinci taksidini yarın mesai saati bitimine kadar vergi daireleri, vergi tahsiline yetkili banka şubeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasından ödeyebilecek.