T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MTV'DE YARIN SON GÜN ANKARA (A.A)

01 Ağustos 2010 12:57

-MTV'DE YARIN SON GÜN ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikinci taksidini ödeme dönemi yarın akşam sona eriyor. Verginin birinci taksidini Ocak ayı içinde yatıran motorlu taşıt sahipleri, ikinci taksidi 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödemek zorunda bulunuyordu. Ancak 31 Temmuz'un hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle araç sahipleri, verginin ikinci taksidini yarın mesai saati bitimine kadar vergi daireleri, vergi tahsiline yetkili banka şubeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasından ödeyebilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24