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Ekonomi

MTV'DE SÜRE UZADI ANKARA (A.A)

29 Temmuz 2011 14:09

-MTV'DE SÜRE UZADI ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksidinin ödeme süresi 3 Ağustos Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Konuya ilişkin duyuru Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı. Duyuruda, mali tatil nedeniyle beyanname verilme süreleri 27 Temmuz 2011 tarihine uzayan beyannamelerin, verilme ve ödeme sürelerinin, 47 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Ağustos 2011 günü mesai saati bitimine kadar uzatıldığı hatırlatıldı. 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların ikinci taksitinin son ödeme günü ile 2011 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin son ödeme günü olan 31 Temmuz 2011 tarihi resmi tatile rastladığından ödeme süresinin 1 Ağustos Pazartesi günü sona erdiğine işaret edilen duyuruda, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin 30 Temmuz Cumartesi günü saat 17:00'ye kadar açık bulundurulacağı belirtildi. Duyuruda ayrıca, gerek bu illerde gerekse diğer illerde Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili il ve ilçe vergi dairelerini 30 Temmuz Cumartesi ve 31 Temmuz azar günü açık bulundurma hususunda da Vergi Dairesi Başkanları/İl Defterdarları yetkili kılındığı kaydedildi. Duyuruda, bununla birlikte, birden fazla yükümlülükle ilgili ödeme takviminin aynı tarihe rastladığı dikkate alınarak mükelleflere ödemede kolaylık sağlanması bakımından, 2011 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süresinin 3 Ağustos 2011 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatıldığı bildirildi.

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