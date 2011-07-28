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Ekonomi

MTV'DE SON ÖDEME GÜNÜ 1 AĞUSTOS ANKARA (A.A)

28 Temmuz 2011 18:52

-MTV'DE SON ÖDEME GÜNÜ 1 AĞUSTOS ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksidini son ödeme günü olan 31 Temmuz hafta sonuna rastladığı için ödeme süresi, 1 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi daireleri, 30 Temmuz 2011 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar açık bulundurulacak. Bu illerin merkezlerinde bulunan MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerinin 31 Temmuz Pazar günü, ilçelerindeki MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerinin ise 30 Temmuz Cumartesi ve 31 Temmuz Pazar günlerinde açık bulundurulması konusunda vergi dairesi başkanları, diğer il merkezleri ve ilçelerindeki MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerinin 30 Temmuz Cumartesi ve 31 Temmuz Pazar günlerinde açık bulundurulması konusunda ise vergi dairesi başkanları/il defterdarları yetkili kılındı.

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