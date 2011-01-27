-MTV'DE SON GÜN PAZARTESİ ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ilk taksit ödeme dönemi, 31 Ocak Pazartesi akşamı sona erecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, 2011 yılı MTV'nin birinci taksidini vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi daireleri ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan İnternet Vergi Dairesine girerek, kredi kartıyla ödeyebiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisinde ikinci taksit ödemeleri, Temmuz ayı içinde yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, araç sahiplerini, daha sonra cezalı ödeme durumuna düşmemeleri için MTV'nin ilk taksidini bu ay içinde mutlaka yatırmaları konusunda uyardı. Motorlu Taşıtlar Vergisi, bütçenin önemli gelir kalemleri arasında bulunuyor. 2010 yılında 4 milyar 328 milyon 268 bin liralık MTV geliri öngörülmesine karşılık, geçen yıl tahsil edilen MTV tutarı 5 milyar 33 milyon 84 bin lira olarak gerçekleşti. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde de bu yıl için 6 milyar 48 milyon 40 bin liralık MTV geliri tahminine yer verildi.