MTV'de ikinci taksit zamanı geldi

Birinci taksiti Ocak ayı içerisinde yatıran motorlu taşıt sahipleri, verginin son taksitini 31 Temmuz'un Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Ağustos Pazartesi mesai saati bitimine kadar vergi daireleri, vergi tahsiline yetkili bankalar ve gelir idaresi başkanlığının internet sitesinden ödeyebilecek.

Otomobili bulunanlar, motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti olarak 22,5 lira ile 7 bin 344,5 lira arasında ödeme yapacak.

Taşıt sahipleri, motor silindir hacmi 1.300 cm3 ve aşağısında olan, 3 yaşa kadarki otomobiller için bu ay 202,5 lira, aynı motor gücüne sahip 16 yaşın üzerindeki otomobiller için de 22,5 lira vergi yatıracak. 1-3 yaş grubunda, motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üstündeki otomobillerin ikinci taksit vergisi ise 7 bin 344,5 lirayı bulacak.

Motosikleti olanlar, ikinci taksit olarak 6,5 lira ile 488,5 lira arasında, minibüsü olanlar 80 lira ile 488,5 lira arasında, otobüs sahipleri 161 lira ile 977,5 lira arasında, kamyonet ve kamyonu bulunanlar da 72 lira ile 1.100 lira arasında motorlu taşıt vergisi verecek.