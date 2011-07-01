-MTV'DE 2. TAKSİT DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ikinci taksidini ödeme dönemi bugün başladı. Motorlu Taşıtlar Kanunu gereğince MTV'nin ilk taksitini Ocak ayı içerisinde yatıran araç sahipleri, ikinci taksiti de 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödüyor. Ancak 31 Temmuz'un hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, ikinci taksit ödeme süresi 1 Ağustos Pazartesi akşamı sona erecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi, vergi tahsiline yetkili bankaların yanı sıra yetkili vergi dairelerine de yatırabiliyor. MTV, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden kredi kartıyla da ödenebiliyor. Bu arada otomobili olanlar, 2011 yılında, 48 lira ile 15 bin 820 lira arasında değişen tutarlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi veriyor. 16 ve yukarı yaş grubunda motor silindir hacmi 1.300 cm3 ve altında olan otomobillerde yıllık vergi tutarı, 48 lira olarak belirlenirken, bu rakam 1-3 yaş grubundaki araçlar için 436 lira olarak belirleniyor. Yine 1-3 yaş grubunda, motor silindir hacmi 1.301 ve 1.600 cm3 arasında olan otomobillerin yıllık vergisi de 697 lira düzeyinde bulunuyor. 4001 cm3 ve üstü motor silindir hacmine sahip otomobillerde ise söz konusu vergi, 15 bin 820 lira olarak uygulanıyor.