"MTV zammı üzerinden 'hükümet kötü ama Erdoğan baba adam' algısı yaratmaya çalışıyorlar"

Ataklı'nın Sözcü'de "Kazananların tamamı kadın olunca CHP'nin aklına cinsiyet kotası geldi" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Hükümet yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi oranlarını kamuoyuna açıkladı. Tabii açıklama anında büyük tepki gördü. Çünkü her yıl ortalama yüzde 15 artan MTV nedense bu kez yüzde 40 zamlı olacaktı. Sonra bir dizi skandal yaşadık. Ekonomiden sorumlu Bakan Mehmet Şimşek ekrana çıktı, canlı yayında “Merak edilecek bir şey yok, zamlı tarife sadece 2017 model araçlara uygulanacak diğerleri kapsam dışı” dedi. Verilen reklam arasından sonra nereden telefon geldiyse artık ikinci bölümde “Yok öyle değilmiş, hepsine uygulanacak” diye konuştu. Konu Başbakan'a soruldu. “MTV müzik ödüllerinden mi söz ediyorsunuz” cevabını verdi. Sonra sıra AKP genel başkanına geldi. O da “Bu vergi biraz fazla” dedi. O bunu der demez hükümet üyeleri başladılar “Çok doğru vallahi, bu kadar da zam mı olurmuş derhal düşürelim” demeye. Şimdi MTV düşürülecek. Peki, niye böyle oluyor; Çok basit, yeni rejimle artık parlamentonun, hükümetin bir anlamı kalmadı. Her şey tek kişiye bağlı. AKP 2019'da Erdoğan'ı bu göreve resmen getirebilmek için şimdiden bunun hazırlığını yapıyor. O kadar bakan haysiyetlerini bir kenara bırakıp “Biz kötüyüz ama sağ olsun başımızda baba bir adam var, bize doğru yolu gösteriyor” diyor. Böylelikle vatandaşın bir bölümünün zihninde “Bu hükümet kötü ama Allah'tan halkını seven, vatandaşın yanında baba bir başkan var” algısı yaratılmaya çalışılıyor.

“Makul seviyeye çekeceğiz' sözü ne kada ne kadar da onur kırıcı"

Hükümet sözcüsü, AKP genel başkanının MTV'nin düşürülmesi talimatı vermesinden sonra yaptığı açıklamada “MTV makul bir orana çekilecektir, çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi. İnsanın nasıl kafası bozulmasın ki. Bunlar nasıl bakanlardır ki, kendi onurlarını hiç düşünmezler de sadece bir tek kişiye biat için birbirleriyle yarışırlar böyle. Ne demek makul seviye? O kadar adam bir araya gelip bir oran belirliyorsunuz, bunun makul olup olmadığını genel başkandan fırça yemeden anlamıyor musunuz? Sırf bir kişiyi yüceltmek için kendi haysiyetinizden bu kadar fedakârlık yapmak belki siyasi hayatınızı sürdürmek için yeterli olacaktır ama yarın utanmadan sizi seçenlerin karşısına nasıl çıkacağınızı hiç mi düşünmüyorsunuz?