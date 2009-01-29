MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat

Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ilk taksit ödemeleri 2 Şubat Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek.



Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, taşıt sahiplerinin cezalı tahsilat ile karşılaşmamak için, vergisini zamanında yatırması çağrısında bulundu.



Motorlu Taşıtlar Vergisi, vergi dairelerinin yanı sıra, vergi tahsiline yetkili bankalara yatırılabiliyor. Söz konusu vergi Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine girilerek, sisteme entegre olmuş bankaların kredi kartlarıyla da ödenebiliyor.



Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikinci taksidi ise Temmuz ayı içinde ödenecek.

