MTV ödemeleri kredi kartıyla yapılabilecek

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksit ödemesi bugün başlıyor. Araç sahipleri, MTV’yi artık kredi kartıyla da ödeyebilecek.



Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, 2009 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinde ilk taksit, 1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle, bugün başlayacak.



31 Ocak’ın Cumartesi günü olması nedeniyle ilk taksit ödemeleri 2 Şubat Pazartesi günü sona erecek. MTV’nin ikinci taksiti ise temmuz ayı içinde yatırılacak. Araç sahipleri ilk kez bu yıl MTV’yi elektronik ortamda kredi kartıyla da ödeyebilecek. Kredi kartıyla ödemede şu an için Halk Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Türkiye İş Bankası sisteme entegre olmuş bulunuyor.



Gelir İdaresi Başkanlığı ile protokol imzalamış olan Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası, HSBC, Finansbank, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Asya Katılım Bankası’nın ise sisteme entegre olma çalışmaları devam ediyor.



Oluşturulan sistemle bankalara içinde bulunulan yıla ait MTV taksitlerinden vadesi geçenler de ödenebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinden kredi kartıyla ödemede ise geçmiş yıllara ait sorgulanan tüm borçlar ödenebilecek.



Bankalar ve kredi kartıyla yapılan tahsilat esnasında mükellefin plaka numarası kullanılarak, doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine bağlanıp, mükellefin borcunun olup olmadığını bankalar görebilecek. Bu sistemle aynı zamanda mükelleflerin eksik veya fazla ödemesinin önüne geçilecek.

