-MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nin yıldızı Lady Gaga BELFAST (A.A) - 07.11.2011 - Ünlü pop şarkıcısı Lady Gaga, bu yılki MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde 4 ödül birden kazanarak yine törene damgasını vurdu. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta dün gece düzenlenen törende 25 yaşındaki Lady Gaga en iyi kadın şarkıcı, "Born This Way" şarkısıyla en iyi şarkı ve en iyi video ödüllerinin yanı sıra bu yıl ilk kez verilen en çok hayrana sahip sanatçı ödülünü kazandı. Kanadalı genç şarkıcı Justin Bieber da törende 2 ödül kazanarak adından söz ettirdi. 17 yaşındaki Bieber, en iyi pop şarkıcısı ve en iyi erkek şarkıcı ödüllerinin sahibi oldu. Ödül töreninde sahne alan isimler arasında Coldplay, Red Hot Chill Peppers, Justin Bieber, Lady Gaga ve Queen yer aldı.