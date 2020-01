MTB'nin 90'ıncı kuruluş yıldönümü kutlandı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Ticaret Borsası’nın 90’ıncı kuruluş yıldönümü düzenlenen ödül töreni ile kutlandı.

Hilton Otel\'de düzenlenen ve tescil rekortmenlerinin ödüllendirildiği geceye Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Ali İhsan Su, Ak Parti Mersin Milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, Dünya Bakliyat Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Arslan ile iş dünyasından önemli isimler katıldı. Gecede konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin\'in tarım, sanayi, turizm, sağlık ve ticaret şehri olduğunu, ancak bu potansiyelin yeterince kullanılamadığını söyledi. Bunu aşmak için günübirlik, kısa vadeli düşünceden kaçınmak gerektiğini vurgulayan Bakan Elvan, \"Eğer gerçekten o ilimizin gelişmesini, kalkınmamsını istiyorsak orta ve uzun vadeli bir bakış açımız olmalı. Gözümüzü kapattığımızda nasıl bir Mersin hayal ettiğimizi görebilmeliyiz. Kafamız karışık olmamalı. Ben 10-20 yıl sonra şöyle bir Mersin istiyorum diyebilmeliyiz. İşte bu da ortak akıl ile olur. Bir tarafta kamu kurum ve kuruluşları, diğer tarafta hükümet. Elbette her birimizin farklı düşüncesi, yaklaşımları olacak ama bunlar bizi biz yapan değerler. Farklı düşünmemiz bir dezavantaj değil, avantajdır. Ortak akıl hiçbir zaman hata yapmaz” dedi.

ALLAH MERSİN\'E HER ŞEYİ VERMİŞ

Türkiye\'nin ilk 10 ekonomi arasına girebileceğini, bunun da birlik ve beraberlikle mümkün olacağını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

\"Ülkemiz ilk 10 ekonomi arsına girer mi? Allah\'ın bize verdiği lütuf ile bunu yaparız. Ama birbirinizi ötekileştirmeyin. Fikriden, etnik kökeninden, siyasi görüşünden, mezhebinden, dini inanışından veya farklı düşündüğü için ötekileştirmeyin. Birbirimizi ötekileştirmediğimiz, kardeş kardeş sarıldığımız sürece kimse bize bir şey yapamaz ve biz dünyanın ilk 10 büyük ekonomi arasında oluruz. Mersin, bitkisel üretim bakımından Türkiye’nin en büyük 3’üncü ili. Yüzde 53’ü orman, kalanı tarım arazisi. Verimli topraklara sahipsiniz. Allah Mersin’e her şeyi vermiş. Muz, limon, çilekte Türkiye birincisiyiz. Kesme gül, biberde Türkiye ikincisi, mandalina da üçüncü, üzüm ve portakalda Türkiye 4\'üncüsü. Mersin, ürettiğini hem yurt içinde, hem yurt dışında satıyor. Narenciye ihracatının yüzde 40’ını tek başına Mersin yapıyor.”

Gecenin sonunda Elvan ve Hisarcıklıoğlu, ‘Tescil Rekortmenleri’ne ödüllerini takdim etti.

FOTOĞRAFLI