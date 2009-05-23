MSN'e yasak geliyor!

Yazılım devi Microsoft, popüler anlık mesajlaşma programı MSN'e yasak getiriyor. Küba, Suriye, İran gibi ülkelerle erişim tamamen kesiliyor



Microsoft, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma servisi olan Windows Live Messenger kullanımına sınırlama getiriyor; ancak sadece bazı ülkeler için...



Hürriyet'in haberine göre Microsoft'un bu popüler servisine Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargo uyguladığı Küba, Suriye, İran, Sudan ve Kuzey Kore'den erişim tamamen kapatılırken, bu ülkelerden Live Messenger'a bağlanmak isteyen kullanıcılar 'Error 810003c1' hata mesajını alacak ve ilgili servise bağlanamayacak.

