-MSB'DEN ''MİLLİ MODERN PİYADE TÜFEĞİ'' AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Milli Savunma Bakanlığından (MSB)yapılan açıklamada, ''Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) kurumunca geliştirilen milli modern piyade tüfeğinin bugüne kadar ilgililer dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa tanıtılmamasına ve herhangi bir bilgi verilmemesine rağmen görsel ve yazılı basında yer alan tamamen gerçek dışı ve hayal mahsulü haber, yorum, yayınlar ile kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı değerlendirilmektedir'' denildi. MSB Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında MKE Kurumunca üretimi süren milli modern piyade tüfeğinin ''yerli olmadığı yönünde'' çeşitli haberlerin çıktığı anımsatılarak bu haberlerle ilgili bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Söz konusu tüfeğin üretimi öncesi MKE tarafından yürütülen geliştirme çalışmaları sonrasında iki piyade tüfeği ve bir makinalı tabancanın yivli setli av tüfekleri modelleri üretilerek bir kısım NATO ülkeleri ile ABD'ye ihracatının başlandığı belirtilen açıklamada, tamamen yerli, özgün milli keskin nişancı tüfeği Bora-12'nin de üretilerek kullanıma alındığı bildirildi. Açıklamada, ''MKE Kurumu, kazandığı altyapı ve kurumsal potansiyelini kullanarak milli modern piyade tüfeği çalışmalarını sürdürmüş, sonuçta 5,56 milimetre çapında basında 'Mehmetçik - 1' diye anılan erken prototip ilk milli tüfekleri üç ayrı model olarak 2008'de üretilmiştir'' ifadelerine yer verildi. -''EYLÜL 2011'E KADAR SERİ ÜRETİM HAZIR OLMASI PLANLANIYOR''- Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve MKE arasında 22 Ocak 2009'da 7,62 milimetre çapında milli modern piyade tüfeği yapmak üzere sözleşme imzalandığı hatırlatılan açıklamada, proje ile ülke sanayicisi ve üniversitelerin gücünün de bir araya getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Açıklamaya, şöyle devam edildi: ''Bu amaçla basında adı geçen Sarsılmaz Silah Sanayi firması da dahil olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren bütün firma, kurum ve kuruluşların tesis, altyapı, teçhizat, makina, arge, bilgi birikimi ve benzeri yetenekleri değerlendirmeye tabi tutulmuş ve sonuçta Kalekalıp firması MKE kurumunun alt yüklenicisi olarak belirlenmiştir. Ayrıca bazı Kobi ve üniversitelerin de proje kapsamında bir araya getirilmesi sağlanmıştır. Görüldüğü üzere ana ve alt yüklenicilerin seçimi tamamen objektif kriterlere ve buna dayalı olarak yapılan puanlama esas alınarak gerçekleştirilmiştir. TSK istekleri esas alınarak dünyada mevcut son nesil piyade tüfeklerinin en iyi özelliklerinin tek bir tüfekte toplayan, tasarımdan itibaren tamamen özgün üç ayrı prototip 14 ay içinde MKE kurumu Kırıkkale Silah Fabrikasında üretilmiş, Mayıs-Haziran 2010 içinde ise ilgili kurumlardan uzman personelin de katılımıyla yapılan test ve atışları başarıyla tamamlanarak seçilen prototip için kalifikasyon safhasına başlanmış, Eylül 2011'e kadar da seri üretime hazır hale getirilmesi planlanmıştır.''