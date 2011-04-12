-MSB'DEN İLHAN CİHANER AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Milli Savunma Bakanlığı, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in ''şüpheli bir çürük belgesi alarak askerlikten muaf olduğu'' iddialarına ilişkin, yapılan işlemlerin TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 10. Maddesi ve 1993 yılı celp emrine uygun olduğu bildirildi. MSB Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında Cihaner'in askerlik durumuna ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada, ''Sayın Cihaner'in askerlik durumu ile ilgili olarak Bakanlığımıza yapılan bir müracaat sonucu yapılan inceleme neticesinde; hakkındaki işlemin TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 10. Maddesi ve 1993 yılı celp emrine uygun olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerine yer verildi. Bazı gazetelerde çıkan haberlerde ''Cihaner'in askerlikten muaf olduğu çürük belgesine ilişkin birtakım şüphelerin bulunduğu'' ileri sürülmüştü.