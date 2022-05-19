MSB: Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 13 Mayıs'ta Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel, hastanede şehit oldu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur."