MSB: TSK, antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 'darbe' tartışmalarına ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Millî Savunma Bakanlığı, tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere;



Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir.



Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle;



-Aklın ve bilimin ışığında,

-Anayasa çerçevesinde,

-Yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda,

-Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında,

-Milletinin emrinde, görevinin başındadır.



Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."

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Ne olmuştu?

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e verdiği röportajda gelen soru üzerine "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu." demiş; hükümet tarafından 'darbe' imasında bulunduğu yönünde tepkiler almıştı.

Ardından Başbuğ'un avukatı bir açıklama yayımlamış; "Müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ, 15 Temmuz darbe girişimi de dahil darbelere her zaman karşı çıkmış, her platformda bu görüşünü açıklamış birisidir.

27 Mayıs’ı Cumhuriyet'in getirdiği siyasal sisteme vurulan ilk darbe ve daha sonra yaşanılan askeri müdahaleler üzerinde önemli tesirler yarattığının altını çizen bir söyleşiden bugün farklı sonuçlar çıkartılmaya çalışılması yakın geçmişteki asılsız suçlamaları akla getirmektedir." ifadelerini kullanmıştı.