MSB: Şırnak’ta silah kazasında yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Millî Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta görev esnasında yaşanan silah kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın şehit olduğunu duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "8 Haziran'da Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.